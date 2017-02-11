"Нью-Йорк" пожизненно запретил Окли посещение домашней арены клуба

"Нью-Йорк" запретил своему бывшему игроку Чарльзу Окли посещать домашнюю арену клуба, сообщает ESPN. Во время матча регулярного чемпионата НБА против "Клипперс" ветерана вывели из первого ряда трибун охранники. Перед этим он вступил в конфликт с владельцем "Никс" Джеймсом Доланом.

После этого он был доставлен в полицию. Окли предъявили обвинение в незаконном вторжении, но позже отпустили на свободу. Игрок выступал за "Никс" с 1988 по 1998 год. Также Долан уволил начальника охраны "Мэдисон Сквер Гарден".