"Нью-Йорк" победил "Филадельфию", Энтони набрал 37 очков

"Нью-Йорк" одолел "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:108. Самым результативным игроком поединка стал форвард ньюйоркцев Кармело Энтони, набравший 37 очков.

В параллельной встрече "Майами" переиграл "Индиану" со счетом 113:95.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Индиана" – 113:95 (18:23, 35:31, 30:25, 30:16)

М: Уайтсайд (22 + 17 подборов), Уэйтерс (22), Драгич (21).

И: Тернер (18), Тиг (16), Робинсон (13).

"Нью-Йорк" – "Филадельфия" – 110:109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)

Н: Энтони (37), Роуз (18), Холидэй (14).

Ф: Окафор (28 + 10 подборов), Ковингтон (20 + 10 подборов), Шарич (19 + 15 подборов).