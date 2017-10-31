"Нью-Йорк" победил "Денвер", Порзингис набрал 38 очков

"Нью-Йорк" победил "Денвер" в матче регулярного чемпионата НБА - 116:110. Для "Никс" это третья победа подряд.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис, набравший 38 очков. Он стал первым игроком "Никс", кто записывал на свой счет свыше 30 очков в первых пяти из шести встреч сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Денвер" - 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)

Н-Й: Порзингис (38), О`Куинн (15), Хардуэй (13).

Д: Йокич (28), Мюррэй (20), Харрис (18).