"Нью-Йорк" победил "Атланту", Кармело Энтони набрал 31 очко

"Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете победил "Атланту" со счетом 104:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кармело Энтони, набравший 31 очко. Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл (19 очков и 11 подборов).

У гостей гостей также дабл-дабл на счету Дуайт Ховард (18 очков и 18 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Атланта" – 104:94 (24:20, 22:21, 29:25, 29:28)

Н: Энтони (31), Порзингис (19 + 11 подборов).

А: Миллсэп (19), Ховард (18 + 18 подборов).