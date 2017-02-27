"Нью-Йорк" отчислит Дженнингса

"Нью-Йорк" в ближайшее время отчислит защитника Брендона Дженнингса, утверждает The Vertical. Стороны ведут переговоры о выкупе контракта. До 1 марта у 27-летнего игрока будет возможность подписать соглашение с другим клубом на правах свободного агента, чтобы сыграть в плей-офф.

Дженнингс перебрался в "Никс" минувшим летом, заключив однолетний контракт на 5 миллионов долларов. До этого он выступал за "Детройт" и "Орландо". В нынешнем сезоне защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата (лишь 11 раз выйдя в старте), в среднем набирая 8,6 очка, делая 4,9 передачи и 2,6 подбора.

"Нью-Йорк" планирует подписать на освободившееся место в заявке Чассона Рэндла, сыгравшего в нынешнем сезоне в 8 матчах за "Филадельфию". Дженнингс может продолжить карьеру в "Шарлотт".