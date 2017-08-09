"Нью-Йорк" объявил о подписании Сешнса

"Нью-Йорк" подписал контракт с защитником Рамоном Сешнсом, сообщает пресс-служба клуба. Детали сделки не разглашаются, но ранее появилась информация о том, что соглашение рассчитано на один сезон. Игрок получит 2,3 миллиона долларов.

Отметим, прошлый чемпионат он провел в "Шарлотт". В 50 матчах набирал в среднем 6,2 очка. Ранее 31-летний баскетболист выступал за "Милуоки", "Миннесоту", "Кливленд", "Лейкерс", "Сакраменто" и "Вашингтон". Лучший показатель в карьере - 15,8 очка в среднем в сезоне-2013/14.