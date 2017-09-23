"Нью-Йорк" обменял Энтони в "Оклахому"

Форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони продолжит карьеру в "Оклахома-Сити". Об этом в своем Твиттере сообщил журналист ESPN Адриан Войнаровски. Взамен "Никс" получат центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и драфт-пик второго раунда.

Стороны согласовали условия сделки. Энтони, обладающий правом вето на любые обмены, согласился на переход. Большую роль в этом, как отмечается, сыграли лидеры "Тандер" Расселл Уэстбрук и Пол Джордж, которого руководство "ОКС" выменяло этим летом у "Индианы".

Официально о переходе будет объявлено в понедельник. 33-летний Энтони присодинится к своей новой команде перед началом тренировочного лагеря во вторник. После этого обмена налог на роскошь для "Оклахомы" вырастет до 27,8 миллиона долларов.

Напомним, что Энтони был выбран "Денвером" под третьим общим номером на драфте-2003. С "Наггетс" он доходил до финала Восточной конференции в 2009 году. В 2010-м форвард вынудил команду обменять его в "Нью-Йорк".

Энтони 10 раз участвовал в Матчах звезд НБА, в 2013-м становился самым результативным игроком сезона. Также он является обладателем золота трех Олимпиад в составе сборной США. В минувшем сезоне ветеран принял участие в 74 матчах регулярки, в среднем набирая 24,8 очка, делая 6,6 подбора и 3,1 передачи.

Кантер выступал за "Оклахому" с 2015 года. В минувшем сезоне на счету 25-летнего турка 14,3 очка и 6,7 подбора в 72 играх регулярки; в пяти играх плей-офф он в среднем набирал 7,7 очка и делал 1,8 подбора. Отметим, что центровой не выступал на Евробаскете-2017, так как его лишили гражданства из-за критики политического строя на родине.

Макдермотт перешел в "Тандер" из "Чикаго" по ходу прошлого сезона и вышел на площадку в 22 матчах в составе новой команды, в среднем набирая 6,6 очка и делая 2,2 подбора.