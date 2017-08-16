"Нью-Йорк" не собирается обменивать Порзингиса

"Нью-Йорк" не заинтересован в приобретении разыгрывающего Кайри Ирвинга, если за него придется отдать форварда Кристапса Порзингиса, сообщает NBC. Отмечается, что руководители "Никс" считают латвийского баскетболиста лидером клуба и его будущим.

Сам латвийский форвард не горит желанием переходить в новый клуб и заявлял, что надеется провести всю карьеру в "Никс".

Напомним, что 22-летний форвард был выбран "Никс" под 4-м мером драфта НБА-2015. В прошлом сезоне он сыграл в 66 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая по 18,1 очка и делая по 7,2 подбора за игру.