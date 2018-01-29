"Нью-Йорк" не будет выкупать контракт Ноа

Руководство "Нью-Йорка" не рассматривает вариант с выкупом контракта центрового Жоакима Ноа, сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что клуб планирует расстаться с баскетболистом из-за его напряженных отношений с главным тренером команды Джеффом Хорнасеком.

Отмечается, что при выкупе контракт "Никс" придется выплатить игроку порядка 56 миллионов долларов. Сам баскетболист готов пойти на минимальные уступки клубу в этой ситуации.

32-летний игрок выступает за "Никс" с 2016 года, а его 4-летний контракт рассчитан на 72 миллиона долларов. Из-за травм и дисквалификаций Ноа провел всего 7 матчей в регулярном чемпионате этого сезона, в которых в среднем набирал по 1,7 очка и делал по 2,0 подбора за игру.