"Нью-Йорк" и "Клипперс" ищут третий клуб для обмена с участием Энтони

"Нью-Йорк" продолжает переговоры о переходе лидера команды Кармело Энтони в "Клипперс". Как сообщает ESPN, калифорнийский клуб хочет заполучить игрока, однако стороны не могут найти вариант прямого обмена, который устроил бы оба клуба и был доступным. По данным источника, для этого "Клипперс" и "Нью-Йорк" ищут третью сторону, которая могла бы поучаствовать в обмене в несколько ходов.

Напомним, что Энтони имеет контракт с "Никс" еще на два сезона, за которые должен получить более 53 миллионов долларов.