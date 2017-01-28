10:43 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Нью-Йорк" и "Клипперс" ищут третий клуб для обмена с участием Энтони

0
0
0

"Нью-Йорк" продолжает переговоры о переходе лидера команды Кармело Энтони в "Клипперс". Как сообщает ESPN, калифорнийский клуб хочет заполучить игрока, однако стороны не могут найти вариант прямого обмена, который устроил бы оба клуба и был доступным. По данным источника, для этого "Клипперс" и "Нью-Йорк" ищут третью сторону, которая могла бы поучаствовать в обмене в несколько ходов.

Напомним, что Энтони имеет контракт с "Никс" еще на два сезона, за которые должен получить более 53 миллионов долларов.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ