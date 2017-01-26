23:37 26 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Нью-Йорк" готов расстаться с Энтони

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Руководство "Нью-Йорка" намерено расстаться с форвардом Кармело Энтони. Как сообщает Yahoo! Sports, президент "Никс" Фил Джексон намерен выстраивать команду вокруг Кристапса Порзингиса, а не Энтони. По данным источника, он уже контактировал с "Клипперс", "Кливлендом" и "Бостоном", чтобы обсудить переход 32-летнего Энтони.

Уход Энтони позволит "Нью-Йорку" разгрузить зарплатную ведомость. В нынешнем сезоне он получит 24,6 миллиона долларов, а в двух следующих – 54 миллиона. При этом в текущем сезоне Энтони в среднем за матч набирает 22,7 очка, делая 6,1 подбора и 3,1 передачи.

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Материалы REN-TV

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