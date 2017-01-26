"Нью-Йорк" готов расстаться с Энтони

Руководство "Нью-Йорка" намерено расстаться с форвардом Кармело Энтони. Как сообщает Yahoo! Sports, президент "Никс" Фил Джексон намерен выстраивать команду вокруг Кристапса Порзингиса, а не Энтони. По данным источника, он уже контактировал с "Клипперс", "Кливлендом" и "Бостоном", чтобы обсудить переход 32-летнего Энтони.

Уход Энтони позволит "Нью-Йорку" разгрузить зарплатную ведомость. В нынешнем сезоне он получит 24,6 миллиона долларов, а в двух следующих – 54 миллиона. При этом в текущем сезоне Энтони в среднем за матч набирает 22,7 очка, делая 6,1 подбора и 3,1 передачи.