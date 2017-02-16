"Нью-Орлеан" в гостях победил "Мемфис", "Майами" обыграл "Хьюстон"

"Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил "Мемфис" со счетом 95:91. В другой встрече "Майами" также на чужой площадке взял верх над "Хьюстоном" - 117:109.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18)

М: Конли (17), Рэндолф (16), Марк Газоль (15 + 12 подборов).

Н: Хилл (23), Холидэй (19), Дэвис (18).

"Хьюстон" - "Майами" - 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29)

Х: Харден (38 + 12 подборов + 11 передач), Андерсон (17).

М: Уэйтерс (23), Уайтсайд (23 + 14 подборов), Драгич (21).