06:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Нью-Орлеан" в гостях победил "Мемфис", "Майами" обыграл "Хьюстон"

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"Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил "Мемфис" со счетом 95:91. В другой встрече "Майами" также на чужой площадке взял верх над "Хьюстоном" - 117:109.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18)

М: Конли (17), Рэндолф (16), Марк Газоль (15 + 12 подборов).

Н: Хилл (23), Холидэй (19), Дэвис (18).

"Хьюстон" - "Майами" - 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29)

Х: Харден (38 + 12 подборов + 11 передач), Андерсон (17). 

М: Уэйтерс (23), Уайтсайд (23 + 14 подборов), Драгич (21).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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