"Нью-Орлеан" уступил "Денверу", несмотря на 50 очков Дэвиса, "Мемфис" переиграл "Миннесоту"

"Миннесота" в гостях в матче регулярного чемпионата НБА уступила "Мемфису" - 98:102. Лучшим снайпером встречи стал форвард "Тимбервулвз" Эндрю Уиггинс, набравший 25 очков.
В другой встрече "Денвер" на выезде переиграл "Нью-Орлеан", несмотря на 50 очков форварда "Пеликанс" Энтони Дэвиса.
НБА
Регулярный чемпионат
"Мемфис" - "Миннесота" - 102:98 (29:32, 21:27, 26:16, 26:23)
Мемф: Конли (24), Рэндолф (19+11 подборов), Газоль (18).
Минн: Уиггинс (25), Таунс (21), Лавин (19), Дженг (12+14 подборов).
"Нью-Орлеан" - "Денвер" - 102:107 (24:30, 24:30, 29:25, 25:22)
Н: Дэвис (50+16 подборов), Фрэйзер (15+11 передач).
Д: Нуркич (23), Бартон (22).