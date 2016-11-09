"Нью-Орлеан" проиграл "Сакраменто", несмотря на 34 очка Энтони Дэвиса

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан" на своей площадке проиграл "Сакраменто" – 94:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 34 очка. У "Кингз" 28 баллами отметился Демаркус Казинс. "Пеликанс" остаются одной из двух команд, не одержавших ни одной победы в нынешнем сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Сакраменто" – 102:94 (33:26, 20:20, 23:24, 26:24)

Н: Эн. Дэвис (34 + 8 подборов), Хилд (14), Мур (13).

К: Казинс (28), Гэй (21), Аффлало (15).