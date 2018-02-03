"Нью-Орлеан" победил "Оклахому", Дэвис набрал 43 очка, Уэстбрук сделал трипл-дабл

"Нью-Орлеан" обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 114:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, который набрал 43 очка и 10 подборов. На счету лидера "Тандер" Расселла Уэстбрука трипл-дабл - 16 очков, 10 подборов и 14 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Нью-Орлеан" - 100:114 (32:22, 26:32, 25:36, 17:24)

О: Адамс (23), Уэстбрук (16+10 подборов+14 передач), Джордж (15).

Н: Дэвис (43+10 подборов), Мур (26), Холидэй (11+10 передач).