"Нью-Орлеан" отчислит Ленса Стивенсона

"Нью-Орлеан" намерен отчислить защитника Ленса Стивенсона, утверждает The Vertical. 26-летний игрок получил травму мышц паха и вынужден будет перенести операцию. Предполагается, что он может пропустить несколько месяцев.

В случае, если клуб действительно отчислит Стивенсона, он будет обязан выплатить ему лишь 100 тысяч долларов по контракту. Защитник подписал контракт с "Пеликанс" в сентябре. В среднем за матч он набирал 9,7 очка, делал 4,8 передачи и 3,3 подбора.

Вместо Стивенсона руководство "Нью-Орлеана" планирует подписать свободного агента Арчи Гудвина. 22-летнему баскетболисту предложат двухлетний контракт. Гудвин был отчислен из "Финикса" в октябре. В составе "Санс" защитник набирал 6,2 очка при 1,2 передачи за игру.