"Нью-Орлеан" отчислил Касспи и подписал Реджи Уильямса

"Нью-Орлеан" отчислил форварда Омри Касспи, сообщает ESPN. 28-летний баскетболист перебрался в состав "Пеликанс" после Матча звезд, став частью обмена Демаркуса Казинса с "Сакраменто". Но в первом же матче за новую команду против "Хьюстона" (99:129) сломал палец на большой руке и выбыл на срок от четырех до шести недель.

На его место "Нью-Орлеан" подписал защитника Реджи Джексона, заключив с ним 10-дневный контракт. "Пеликаны" уже во второй раз подписывают с ним 10-дневное соглашение. Отметим, что в нынешнем сезоне Касспи, выступая в "Сакраменто", выходил на паркет лишь в 22 матчах регулярки, в среднем набирая 5,9 очка и делая 4,1 подбора.