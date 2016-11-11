06:30 11 ноября | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Нью-Орлеан" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Милуоки"

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"Нью-Орлеан" взял верх над "Милуоки" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:106. Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Джабари Паркер, набравший 33 очка. Лишь на балл меньше у лидера гостей Энтони Дэвиса - 32 очка. Для "Пеликанс" эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" – "Нью-Орлеан" – 106:112 (27:26, 27:35, 27:27, 25:24)

М: Дж. Паркер (33), Адетокумбо (17 + 10 подборов), Брогдон (10).

Н: Дэвис (32), Мур (20), Фрэйзер (15 + 10 передач), Джонс (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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