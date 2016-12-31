"Нью-Орлеан" обыграл "Нью-Йорк", "Миннесота" взяла верх над "Милуоки"

"Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Нью-Йорк" со счетом 104:92.
"Миннесота" взяла верх над "Милуоки" - 116:99.
НБА
Регулярный чемпионат
"Нью-Орлеан" - "Нью-Йорк" - 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)
"Нью-Орлеан": Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Холидэй (12 + 11 передач).
"Нью-Йорк": Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов).
"Миннесота" - "Милуоки" - 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)
Мин: Уиггинс (31 + 6 передач), Лавин (24), Таунс (18 + 16 подборов).
Мил: Адетокумбо (25 + 6 передач), Паркер (20).