06:22 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Нью-Орлеан" обыграл "Нью-Йорк", "Миннесота" взяла верх над "Милуоки"

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"Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Нью-Йорк" со счетом 104:92.

"Миннесота" взяла верх над "Милуоки" - 116:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Нью-Йорк" - 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)

"Нью-Орлеан"Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Холидэй (12 + 11 передач).

"Нью-Йорк": Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов).

"Миннесота" - "Милуоки" - 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)

Мин: Уиггинс (31 + 6 передач), Лавин (24), Таунс (18 + 16 подборов).

Мил: Адетокумбо (25 + 6 передач), Паркер (20). 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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