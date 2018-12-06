"Нью-Орлеан" обыграл "Даллас", "Миннесота" переиграла "Шарлотт"

"Нью-Орлеан" переиграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблом отметился центровой "Пеликанс" Джулиус Рэндл.

В других встречах "Миннесота" одолелал "Шарлотт", "Милуоки" выиграл у "Детройта", а "Мемфис" одержал победу над "Клипперс".

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Даллас" - 132:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26)

Н: Рэндл (27 + 18 подборов), Дэвис (27), Мур (17), Холидэй (17)

Д: Барнс (16), Мэттьюз (15), Барез (14)

"Миннесота" - "Шарлотт" - 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18)

М: Таунс (35 + 12 подборов), Уиггинс (26), Ковингтон (17)

Ш: Лэмб (18 + 11 подборов), Батюм (18), Уокер (15)

"Милуоки" - "Детройт" - 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)

М: Бледсоу (27), Адетокумбо (15), Брогдон (14)

Д: Гриффин (31), Джексон (15), Драммонд (10)

"Мемфис" - "Клипперс" - 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)

М: Конли (22), Грин (19 + 11 подборов), Джексон (13)

К: Марьянович (19), Галлинари (17), Уильямс (12)