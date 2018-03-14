05:32 | Баскетбол — НБА

"Нью-Орлеан" благодаря дабл-даблу Дэвиса выиграл у "Шарлотт"


В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан" на своей площадке победил "Шарлотт" – 119:115. В середине четвертой четверти "Хорнетс" вел "+6", но концовку встречи лучше провели баскетболисты Нового Орлеана. 

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Шарлотт" – 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)

Н: Дэвис (31 + 14 подборов), Холидэй (25), Окафор (14), Мур (14).

Ш: Уокер (22), Ховард (22 + 11 подборов), Камински (21). 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/calendar/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!