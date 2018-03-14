"Нью-Орлеан" благодаря дабл-даблу Дэвиса выиграл у "Шарлотт"

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан" на своей площадке победил "Шарлотт" – 119:115. В середине четвертой четверти "Хорнетс" вел "+6", но концовку встречи лучше провели баскетболисты Нового Орлеана.
НБА
Регулярный чемпионат
"Нью-Орлеан" – "Шарлотт" – 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)
Н: Дэвис (31 + 14 подборов), Холидэй (25), Окафор (14), Мур (14).
Ш: Уокер (22), Ховард (22 + 11 подборов), Камински (21).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/calendar/