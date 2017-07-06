Нтиликина подписал контракт новичка с "Никс"

"Нью-Йорк" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с разыгрывающим Франком Нтиликина. Напомним, что 18-летний баскетболист был выбран "Никс" под восьмым номером драфта НБА-2017.

В минувшем сезоне клуб занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.