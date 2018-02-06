Новицки стал шестым в истории НБА, кто преодолел отметку в 50 тысяч сыгранных минут

Форвард "Далласа" Дирк Новицки провел 50 тысяч минут в регулярных чемпионатах НБА, сообщает пресс-служба лиги. Он стал шестым игроком в ассоциации, которому это удалось.

Ранее эту отметку преодолели Карим Абдул-Джаббар (57,446 минут), Карл Мэлоун (54,852), Кевин Гарнетт (50,418), Джейсон Кидд (50,111) и Элвин Хэйес (50,000).

39-летний Новицки выступает за "Маверикс" с 1998 года. За это время он набрал 30,903 очка, сделал 11,192 подбора и 3,580 передач.