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Новицки стал шестым в истории НБА, кто преодолел отметку в 50 тысяч сыгранных минут

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Форвард "Далласа" Дирк Новицки провел 50 тысяч минут в регулярных чемпионатах НБА, сообщает пресс-служба лиги. Он стал шестым игроком в ассоциации, которому это удалось.

Ранее эту отметку преодолели Карим Абдул-Джаббар (57,446 минут), Карл Мэлоун (54,852), Кевин Гарнетт (50,418), Джейсон Кидд (50,111) и Элвин Хэйес (50,000).

39-летний Новицки выступает за "Маверикс" с 1998 года. За это время он набрал 30,903 очка, сделал 11,192 подбора и 3,580 передач.

 

50,000 minutes played... congrats @swish41!

Публикация от NBA (@nba) Фев 5, 2018 в 8:11 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Kot13

Если не сломается, будет в тройке к концу сезона! (КО)

09:26