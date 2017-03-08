05:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Новицки шестым в истории преодолел отметку в 30 тысяч очков в НБА

0
0
0
0

Форвард "Далласа" Дирк Новицки преодолел отметку в 30 тысяч очков в НБА в поединке регулярного чемпионата с "Лейкерс". Для этого 38-летнему баскетболисту потребовалось 1377 матчей. Немецкий спортсмен стал шестым в истории и единственным среди действующих игроков лиги, кому удалось добиться такого достижения.

Лидирует по количеству набранных очков Карим Абдул-Джабар (38 387 очков). второе место занимает Карл Мэлоун (36 928), далее следует Коби Брайант (33 643), на четвертой строчке – Майкл Джордан (32 292), пятый – Уилт Чемберлен (31 419).

 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ