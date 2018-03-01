Новицки - шестой игрок в истории НБА, набравший 31 тысячу очков

Форвард "Далласа" Дирк Новицки в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" (110:111) преодолел отметку в 31 тысячу очков. В игре с "Тандер" 39-летний немец отметился 12 очками, теперь на его счету 31005 очков в 1455 играх "регулярки".

Выше Новицки по этому показателю располагаются Карим Абдул-Джаббар (38387 очков), Карл Мэлоун (36928), Коби Брайант (33643), Майкл Джордан (32292) и Уилт Чемберлен (31419). У его ближайшего преследователя форварда "Кливленда" Леброна Джеймса 30387 очков.