Новицки подписал новый контракт с "Далласом"

Форвард "Далласа" Дирк Новицки заключил новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт "Маверикс". Детали контракта с 39-летним игроком не разглашаются.

Напомним, что немец выступает за "Даллас" с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году. В минувшем сезоне Новицки провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал по 14,2 очка, делал по 6,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.