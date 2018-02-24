Новицки обошел Кидда и вышел на четвертое место по количеству минут в НБА

Форвард "Далласа" Дирк Новицки провел 50 тысяч 112 минут в регулярных чемпионатах НБА, сообщает The Score. Он стал четвертым игроком в ассоциации, которому это удалось.

Ранее эту отметку преодолели Карим Абдул-Джаббар (57,446 минут), Карл Мэлоун (54,852) и Кевин Гарнетт (50,418). 39-летний Новицки обошел результат бывшего одноклубника Джейсона Кидда (50,111) в матче против "Лейкерс".

Немец выступает за "Маверикс" с 1998 года. За это время он набрал 30,903 очка, сделал 11,192 подбора и 3,580 передач.