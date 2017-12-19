Новицки обошел Брайанта по количеству 3-очковых за карьеру

Форвард "Далласа" Дирк Новицки обошел легенду "Лейкерс" Коби Брайанта по количеству 3-очковых бросков за карьеру, сообщает пресс-служба НБА. В матче регулярного чемпионата против "Финикса" он достиг отметки в 1827 попаданий из-за дуги. Новицки поднялся на 13-е место в истории лиги, на 12-м месте идет Джей. Ар. Смит.

Dirk for 👌



With that triple, Dirk Nowitzki passes Kobe Bryant (1,827) for 13th all-time in three-pointers!#MFFL pic.twitter.com/q3U1Amvw9Q – NBA (@NBA) 19 декабря 2017 г.