05:10 | Баскетбол — НБА

Новицки обошел Брайанта по количеству 3-очковых за карьеру

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Форвард "Далласа" Дирк Новицки обошел легенду "Лейкерс" Коби Брайанта по количеству 3-очковых бросков за карьеру, сообщает пресс-служба НБА. В матче регулярного чемпионата против "Финикса" он достиг отметки в 1827 попаданий из-за дуги. Новицки поднялся на 13-е место в истории лиги, на 12-м месте идет Джей. Ар. Смит.

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