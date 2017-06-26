Новицки не стал продлевать контракт с "Далласом" и лишился 25 миллионов долларов

"Даллас" не будет продлевать контракт форварда Дирка Новицки на следующий сезон, сообщает ESPN. Клуб отказался воспользоваться опцией в договоре игрока, по которому он мог заработать 25 миллионов долларов в следующем сезоне.

Ожидается, что 39-летнему немцу клуб предложит новое соглашение. Ранее сообщалось, что игрок согласен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Маверикс". Напомним, что немец выступает за "Даллас" с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году.

В минувшем сезоне Новицки провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал по 14,2 очка, делал по 6,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.