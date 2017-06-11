Новицки готов пойти на понижение зарплаты в "Далласе"

Руководство "Далласа" не планирует продлевать действующий контракт с форвардом Дирком Новицки, сообщает Sportando. Нынешнее соглашение с 38-летним немцем было подписано прошлым летом по схеме 1+1 с зарплатой в 25 миллионов долларов за сезон.

Ожидается, что Новицки будет предложено новое соглашение по такой же схеме, однако с заметно сокращенным гонораром. Сам баскетболист готов пойти на такой шаг, чтобы команда смогла продлить контракты с лидерами команды.

Напомним, что немец выступает за "Даллас" с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году.