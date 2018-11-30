Новичок "Мемфиса": "В детстве ФБР пришло ко мне домой из-за того, что я занимался пиратством"

19-летний центровой "Мемфиса" Джарен Джексон рассказал, как в детстве он попался на пиратстве.

– Мне было 11 лет, я учился в 6-м классе. Как только выходил новый фильм, я скачивал его, – рассказал Джексон в интервью The Players' Tribune. - Я скачивал музыку, фильмы, телешоу, все на свете. Отец говорил: "Что ты делаешь? У тебя будут проблемы". Я отвечал: "Да брось, у меня никогда не будет проблем из-за этого. Вероятность того, что меня поймают – один на миллион".

Похоже, что ФБР каким-то образом прочитало файлы на моем компьютере и увидело всю историю моих загрузок. И они пришли ко мне домой. Я расплакался. С тех пор я больше никогда не занимался пиратством.