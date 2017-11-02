"Никс" проиграл "Хьюстону", прервалась результативная серия Порзингиса

"Нью-Йорк" проиграл "Хьюстону" со счетом 97:119 в матче регулярного чемпионата НБА. "Рокитс" прервали трехматчевую победную серию "Никс".

В составе победителей 31 очков и 9 передач набрал Джеймс Харден, лучшим в составе "Никс" стал Тим Хардуэй, записавший на свой счет 23 очка. Лидер "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис впервые за последние пять матчей набрал меньше 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Хьюстон" – 97:119 (27:24, 21:36, 26:40, 23:19)

Н-Й: Хардуэй (23 + 7 подборов), Порзингис (19), Кантер (12)

Х: Харден (31 + 9 передач), Андерсон (21), Гордон (17)