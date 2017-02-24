"Никс" потерял Порзингиса на неопределенное время

Латвийский форвард "Никс" Кристапс Порзингис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" (104:119), сообщает ESPN. 21-летний спортсмен повредил голеностоп левой ноги и покинул арену в защитном ботинке.

В пятницу баскетболист пройдет обследование, после которого станет известна степень тяжести травмы и сроки восстановления игрока. Отметим, что в январе Порзингиса беспокоил левый ахилл, из-за чего он пропустил несколько матчей. В текущем сезоне он провел 50 игр, в которых в среднем набирал по 18,1 очка и делал 7 подборов.