"Никс" оштрафовал Роуза за поездку к матери

Руководство "Никс" приняло решение оштрафовать разыгрывающего Деррика Роуза, сообщает пресс-служба команды. Спортсмен пропустил матч регулярного чемпионата НБА против "Нью Орлеана" (96:110). Помимо штрафа никаких других наказаний для игрока не ожидается, поэтому он выйдет на площадку в следующем матче регулярки против "Филадельфии".

Позже The Newsday сообщил, что Роуз летал в Чикаго к своей матери, однако причину неожиданной поездки игрок не назвал. В текущем сезоне американец провел 33 матча в чемпионате, в среднем набирал 17,3 очка за игру и делал по 4,5 передачи.