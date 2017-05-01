"Никс" может обменять Энтони в "Клипперс" на Редика

Представители "Никс" и "Клипперс" могут начать переговоры по обмену с участием лидера клуба из Нью-Йорка Кармело Энтони, сообщает New York Post. Отмечается, что за Энтони "Клипперс" может отдать Джей Джей Редик.

Для совершения обмена нужны согласия Энтони и Редика. Ранее президент "Нью-Йорка" Фил Джексон заявил, что Кармело будет лучше выступать за другой клуб. Энтони играет за "Никс" с 2010 года. В текущем сезоне 32-летний баскетболист провел 74 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 22,4 очка и делая по 5,9 подбора за игру.