"Никс", "Майами", "Миннесота" и "Сан-Антонио" претендуют на Ирвинга

По информации ESPN, разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг может продолжить карьеру в одной из четырех команд НБА. На 25-летнего баскетболиста претендуют "Нью-Йорк", "Майами" и "Миннесота".

Отмечается, что одним из главных вариантов для продолжения карьеры игрока является "Сан-Антонио". Напомним, что Ирвинг изъявил желание покинуть команду. В "Кливленде" его не устраивает нахождение в тени Леброна Джеймса. Ирвинг играет за команду из Огайо с 2011 года, и у него есть еще трехлетний контракт с клубом.