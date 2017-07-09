14:30 | Баскетбол — НБА

Никола Йокич: "Теодосичу не придется адаптироваться к НБА"

Центровой "Денвера" Никола Йокич считает, что бывший защитник ЦСКА Милош Теодосич выбрал правильное время для перехода в один из клубов НБА. Ранее появилась информация о том, что серб подписал контракт с "Клипперс".

- Мне кажется, в прошлом сезоне Теодосич стал одним из двух или трех игроков, которые смогли сделать тысячу передач в Евролиге, - цитирует Somos Basket Йокича. - Думаю, он продолжит это делать и в НБА. Я действительно хочу его видеть здесь.

Ему не придется адаптироваться к лиге, он уже к ней готов: он был лидером сборной Сербии на Олимпиаде. Думаю, Теодосич выбрал правильное время для переезда именно сейчас, когда он является лучшим европейским баскетболистом.

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