Ник Янг: "Уолтон на повышенных тонах разговаривал с нами после восьмого поражения подряд"

Защитник "Бруклина" Ник Янг рассказал, что тренер команды Люк Уолтон на повышенных тонах разговаривал с игроками после восьмого подряд поражения в регулярном чемпионате НБА. Тем не менее игроки с пониманием отнеслись к такому проявлению эмоций.

- Уолтон на повышенных тонах разговаривал с нами после игры, - цитирует ESPN Янга. - Просто он хотел донести до нас свои мысли и призвать нас к действию, не быть слабохарактерными. Я знаю, что я не слабохарактерный. Мои товарищи по команде такие же, так что мы должны показать и доказать это.