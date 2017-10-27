Ник Янг: "У Брайнта обязательно нужно было спросить "Как дела?" и вести беседу"

Защитник "Голден Стэйт" Ник Янг заявил, что бывшая звезда "Лейкерс" Коби Брайант был очень надменным человеком. Баскетболист отметил, что комфортнее чувствует себя среди игроков "Уорриорз". 32-летний защитник выступал за "Лейкерс" с 2013 по 2017 год.

– В этой команде совсем другие звезды, – цитирует Clutch Points Янга. – Если вспомнить Кобе, то у него обязательно нужно было спросить "Как дела?" и вести беседу. Очень надменный. Но здесь все было нормально с первых дней. В "Уорриорз" семейная атмосфера.