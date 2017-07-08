Ник Янг стал игроком "Голден Стэйт"

Защитник Ник Янг подписал контракт с "Голден Стэйт", сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения с 32-летним игроком не разглашаются. Ранее сообщалось, что он подпишет однолетний контракт, за который получит 5,2 миллиона долларов.

Напомним, что последние четыре года Янг провел в "Лейкерс". В минувшем сезоне он сыграл в 60 матчах, в которых в среднем набирал по 13,2 очка и делал по 2,3 подбора.