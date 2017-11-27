05:15 27 ноября | Баскетбол — НБА

Невероятный промах Мозгова в матче с "Мемфисом". Видео

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Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в матче с "Мемфисом" (98:88) в одной из атак допустил промах в ситуации, когда не попасть в кольцо было сложнее. В этой игре россиянин провел 13 минут, за которые набрал 4 очка и 4 подбора.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Don Miguel

Бросал левой с отскоком назад. Для данка надо было остановиться и переложиться, он делал с ходу, все правильно. Бывает. Я вот левой вообще ни одного мяча не забил, только на тренировках без сопротивления. Это с дивана все легко.

11:00 27 ноября

= Даль =

Лидер сборной!

10:30 27 ноября

Последний Легион

Х-хаа.. С его ростом надо от души вколачивать данком! И мяч от этого зрелищней выглядит.

10:20 27 ноября

icezellion

Ерунда, даже Шакил мазал данком сверху и ничего.

09:28 27 ноября

bvp

Бывает со всеми, ничего страшного. Надо было лучше написать так: вернули Мозгова в состав и сразу выиграли.

09:11 27 ноября

maxcds

То что такие мячи наши действительно не забивают сверху это нонсенс. Об этом говорят постоянно. Что касается промаха, то такое случаются у всех. Показательно желание СЭ сконцентрироваться на этом.

08:42 27 ноября

alex221083

Почему наши боятся сверху ложить? Как девочки играют! Видимо это особенность нашей школы баскетбола!

08:20 27 ноября

hant64

Вот поэтому он и сидит на лавке, а не играет. Такой уж он "мастер".

08:16 27 ноября