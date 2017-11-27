Невероятный промах Мозгова в матче с "Мемфисом". Видео

Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в матче с "Мемфисом" (98:88) в одной из атак допустил промах в ситуации, когда не попасть в кольцо было сложнее. В этой игре россиянин провел 13 минут, за которые набрал 4 очка и 4 подбора.
I watched bruh do these 👶 hooks all last season 😂 #GentleGiant #Mozgov #JustDunkIt pic.twitter.com/n7ngvr0UOD– Young OldHead (@Young0ldHead) 27 ноября 2017 г.
Don Miguel
Бросал левой с отскоком назад. Для данка надо было остановиться и переложиться, он делал с ходу, все правильно. Бывает. Я вот левой вообще ни одного мяча не забил, только на тренировках без сопротивления. Это с дивана все легко.
11:00 27 ноября
= Даль =
Лидер сборной!
10:30 27 ноября
Последний Легион
Х-хаа.. С его ростом надо от души вколачивать данком! И мяч от этого зрелищней выглядит.
10:20 27 ноября
icezellion
Ерунда, даже Шакил мазал данком сверху и ничего.
09:28 27 ноября
bvp
Бывает со всеми, ничего страшного. Надо было лучше написать так: вернули Мозгова в состав и сразу выиграли.
09:11 27 ноября
maxcds
То что такие мячи наши действительно не забивают сверху это нонсенс. Об этом говорят постоянно. Что касается промаха, то такое случаются у всех. Показательно желание СЭ сконцентрироваться на этом.
08:42 27 ноября
alex221083
Почему наши боятся сверху ложить? Как девочки играют! Видимо это особенность нашей школы баскетбола!
08:20 27 ноября
hant64
Вот поэтому он и сидит на лавке, а не играет. Такой уж он "мастер".
08:16 27 ноября