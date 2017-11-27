Невероятный промах Мозгова в матче с "Мемфисом". Видео

Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в матче с "Мемфисом" (98:88) в одной из атак допустил промах в ситуации, когда не попасть в кольцо было сложнее. В этой игре россиянин провел 13 минут, за которые набрал 4 очка и 4 подбора.