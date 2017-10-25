Неудачная игра первого номера драфта-2017 связана с травмой плеча?

Агент разыгрывающего "Филадельфии" Маркелла Фульца Рэймонд Бразерс заявил, что неудачная игра баскетболиста на старте регулярного чемпионата НБА связана с процедурой по откачиванию жидкости из поврежденного правого плеча.

– Он не может нормально поднять руку, чтобы бросить, в прямом смысле, – цитирует ESPN Бразерса. – И, несмотря на это Маркелл решил играть, чтобы помочь команде. Мы ищем решение, чтобы скорее его вернуть к лучшей форме.

Напомним, что Фульц был выбран под первым номером на драфте 2017 года. В этом сезоне он провел 4 матча за клуб, в среднем набирая по 6,0 очка, делая по 2,3 подбора и 1,8 передач.