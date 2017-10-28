13:34 | Баскетбол — НБА

Неопознанный объект разбил самолет "Оклахомы"

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Самолет "Оклахомы" получил большую вмятину на самом носу во время полета из Миннеаполиса в Чикаго. На высоте 9 тысяч метров неопознанный объект врезался в кабину пилотов. Несмотря на это, борт благополучно приземлился.

Форвард "Оклахомы" Алекс Абринес выложил фото самолета после инцидента. подписав его так: "Какое животное или вещь может летать одновременно на такой высоте с самолетом и повредить его?".

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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П_о_в_а_р

Жирные бакланы пошли. Отожрались на крыше питерского стадиона.

14:33

tranmer

2delacrua: То, что ты тупой - это сразу понятно. Не знать, что борт спокойно сядет на одном двигателе, может только тупой.

14:28

delacrua

надо было в двигатель целиться. щас бы другие заголовки в газетах по всему миру были )) типа "самолет оклахомы потерпел крушение". вот это интересно. а вмятина - пфф...

14:24

6_Lesni4ij

БАКЛАНЫ НЕ ИНАЧЕ!!!

14:21

konec mira

Гусь.

14:20