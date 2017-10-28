Неопознанный объект разбил самолет "Оклахомы"

Самолет "Оклахомы" получил большую вмятину на самом носу во время полета из Миннеаполиса в Чикаго. На высоте 9 тысяч метров неопознанный объект врезался в кабину пилотов. Несмотря на это, борт благополучно приземлился.

Форвард "Оклахомы" Алекс Абринес выложил фото самолета после инцидента. подписав его так: "Какое животное или вещь может летать одновременно на такой высоте с самолетом и повредить его?".