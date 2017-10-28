Неопознанный объект разбил самолет "Оклахомы"

Самолет "Оклахомы" получил большую вмятину на самом носу во время полета из Миннеаполиса в Чикаго. На высоте 9 тысяч метров неопознанный объект врезался в кабину пилотов. Несмотря на это, борт благополучно приземлился.
Форвард "Оклахомы" Алекс Абринес выложил фото самолета после инцидента. подписав его так: "Какое животное или вещь может летать одновременно на такой высоте с самолетом и повредить его?".
Que animal/cosa vuela a la misma altura que un avion y puede causar esto???😱😱😱 pic.twitter.com/rb9P5i9Sl4– Alex Abrines (@alexabrines) 28 октября 2017 г.
П_о_в_а_р
Жирные бакланы пошли. Отожрались на крыше питерского стадиона.
14:33
tranmer
2delacrua: То, что ты тупой - это сразу понятно. Не знать, что борт спокойно сядет на одном двигателе, может только тупой.
14:28
delacrua
надо было в двигатель целиться. щас бы другие заголовки в газетах по всему миру были )) типа "самолет оклахомы потерпел крушение". вот это интересно. а вмятина - пфф...
14:24
6_Lesni4ij
БАКЛАНЫ НЕ ИНАЧЕ!!!
14:21
konec mira
Гусь.
14:20