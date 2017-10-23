Нельсон приехал на игру с "Лейкерс" на Убере

Разыгрывающий "Нью-Орлеана" Джамир Нельсон дебютировал за свою команду в матче регулярного чемпионата НБА против "Лейкерс" (119:112). 35-летний ветеран официально стал игроком "Пеликанс" в день встречи и до арены калифорнийцев ему пришлось добираться самостоятельно, для чего он вызвал такси.
Нельсон, отчисленный в начале сезона из "Денвера", провел на паркете 24 минуты, отметившись 5 очками и 5 результативными передачами.
.@jameernelson drains it to add on to the #Pelicans 11-0 run, extending the lead to 117-110. #DoItBig pic.twitter.com/dIcbUgLagX– New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 23 октября 2017 г.