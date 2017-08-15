НБА впервые разбила календарь регулярного чемпионата на недели

НБА на своем официальном сайте представила полную версию календаря регулярного чемпионата на сезон-2017/18. По данным RealGM, ассоциация впервые разделила его на недели – с 1-й по 26-ю. Каждая неделя будет начинаться в понедельник и заканчиваться в воскресенье.

Отмечается, что такое решение было принято для удобства болельщиков. В НБА полагают, что так поклонникам баскетбола будет удобнее следить за турниром.

Напомним, сезон-2017/18 стартует 17 октября матчем "Кливленд" - "Бостон". В этот же день действующий чемпион "Голден Стэйт" на своем паркете сыграет с "Хьюстоном". Регулярный чемпионат завершится 11 апреля, а плей-офф начнется 14 апреля.