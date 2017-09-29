НБА внесла изменения в правила, регулирующие предоставление отдыха игрокам

Совет управляющих НБА одобрил внесение изменений в правила, на основе которых регламентируется предоставление отдыха игрокам на протяжении сезона, сообщает ESPN. Согласно новым директивам, комиссар лиги Адам Сильвер получит право штрафовать команды, которые нарушат это правило.

Начиная со старта сезона-2017/18, клубам запрещено давать отдых здоровым игрокам на матчи, которые будет транслировать национальное телевидение. Сумма штрафа за это нарушение составит, как минимум, 100 тысяч долларов.

Также командам запретили давать отдохнуть нескольким здоровым игрокам во время выездных игр – они смогут пропускать только домашние встречи. Вместе с тем, даже пропуская матч, тот или иной звездный игрок будет обязан присутствовать на скамейке команды, чтобы встречаться с болельщиками перед началом игр.