НБА уменьшила число идущих подряд игр

НБА в сезоне-2018/19 приняла решение сократить число идущих подряд матчей сообщает Yahoo Sports. В предстоящем регулярном чемпионате каждому из клубов предстоит провести в среднем 13,3 игры два дня подряд, в прошлом сезоне это число было равно 14,4 встреч, а еще ранее – 19 игр два дня подряд за сезон.

В связи с разгрузкой календаря во втором сезоне кряду ни одной команде не придется проводить по четыре матча за пять дней. Впервые в истории НБА клубы избегут ситуации, в которой на 12 дней запланировано 8 матчей.

Первый матч сезона-2018/19 в НБА запланирован на 16 октября. В первый день "регулярки" состоятся игры "Филадельфия" – "Бостон" и "Голден Стэйт" – "Оклахома".