НБА требует от игроков слушать гимн США стоя

Руководство НБА отправило всем клубам лиги памятку, в которой говорится о том, что все игроки и тренеры должны выслушивать гимны США и Канады стоя, информирует ESPN. Кроме того, во время исполнения гимна запрещается выражать протесты и демонстрировать какие-либо жесты.

Напомним, что ряд игроков НФЛ в последнее время слушают гимн США, стоя на одном колене. Эти акции направлены против произвола полиции в отношении темнокожего населения в ряде штатов. К протесту присоединились и представители других видов спорта. Так баскетболистки "Лос-Анджелес Спаркс" вообще не вышли на паркет во время гимна США в преддверии финального матча женской НБА против "Миннесоты".