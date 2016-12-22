НБА создаст медицинскую комиссию для решения ситуаций с риском для жизни игроков

Стали известны некоторые подробности нового коллективного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время. Как сообщает The Score, в новом семилетнем договоре будет прописано создание независимой медицинской комиссии, которая будет выносить решения по спорным вопросам, связанным с угрозой для жизни игроков - разрешать или нет им играть. Решение включить подобный пункт было принято в связи с недавним конфликтом между "Майами" и форвардом Крисом Бошем. Напомним, баскетболист не играет с 9 февраля, поскольку руководство клуба считает, что выход игрока на паркет угрожает его жизни в связи с возможным образованием тромба, но сам спортсмен считает иначе.

Тем не менее медицинская комиссия, которая будет создана по новому соглашению, не сможет рассмотреть дело Боша, так как ситуация возникла раньше подписания нового договора.