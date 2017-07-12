НБА сократила количество и длину тайм-аутов

Совет управляющих НБА одобрил сокращение количества и длины тайм-аутов в матчах, сообщает официальный сайт лиги. Начиная с сезона-2017/18, клубы получат за игру по 7 тайм-аутов вместо девяти. Кроме того, ранее команды могли использовать тайм-ауты по 90 и 60 секунд, им на смену придут 75-секундные.

Кроме того, в каждой из четвертей будет по два обяхательных тайм-аута. В последние три минуты игры каждой из команд будет позволено использовать не более двух тайм-аутов. В овертайме число тайм-аутов сокращено с трех до двух.